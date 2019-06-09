الأحد 9 يونيو 2019 11:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار أربعة أسابيع بسبب الإصابة

رويترز
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 10:56 ص

أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا يوم السبت أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أمريكا.

وأصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاري.

وقال باريس سان جيرمان في بيان ”جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة".

وأضاف عملاق فرنسا ”من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع".

وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك