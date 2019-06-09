المجلس العسكري السوداني يدعو قوى الحرية التغيير للتراجع عن العصيان المدني

دعا المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، قوى الحرية والتغيير إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني، مجددًا استعداد المجلس لقبول أي مبادرات لحل الأزمة.

وأعرب في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، عن أسفه بسبب إعلان العصيان المدني، في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن الحياة في السودان لم تتأثر كثيرًا بهذا العصيان.

وأعرب عن استعداد المجلس للعودة إلى التفاوض مع المعارضة مرة أخرى؛ للتوصل إلى توافقات.

وأضاف أن المجلس العسكري لا يمانع أي مقترحات تقرب وجهات النظر مع المعارضة، مضيفًا أنه سينظر في الشروط التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات.

ودخل العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة السودانية حيذ التنفيذ، اليوم الأحد، بمشاركة واسعة من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وذلك للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.