الحكومة المكسيكية تحتفل بتراجع أمريكا عن التعريفات الجمركية

تحولت مسيرة، كانت معدة في الأساس للاحتجاج ضد فرض وشيك لتعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة، إلى احتفال يوم السبت بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الدولتين في اللحظات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في مدينة تيخوانا الحدودية: "إننا لم نحقق كل شيء، ولكننا صممنا على عدم تأثر المنتجات المكسيكية بأي تعريفات جمركية كما حافظنا على كرامتنا".

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد دعا إلى هذه المسيرة في الأصل "للدفاع عن كرامة المكسيك" و"صداقتها" مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية على جميع البضائع المكسيكية إذا فشلت في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود.

وقال ترامب أول أمس الجمعة إنه لن يفرض تعريفة بنسبة 5% التي كان قد هدد بها، قائلا تم التوصل إلى اتفاق لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وكجزء من صفقة الهجرة، سيتم إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك لانتظار جلسات الاستماع في المحاكم الأمريكية. كما تعهدت المكسيك أيضا بتعزيز الأمن على حدودها الجنوبية.

وقال لوبيز أوبرادور: "نحن منفتحون على الصداقة والحوار والتعاون".

وتعتبر المكسيك أهم شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تفوقت خلال الربع الأول من هذا العام على كل من كندا والصين.