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كاردينال النمسا يدعو الأحزاب السياسية إلى التهدئة ووقف حملات التشويه في الانتخابات المقبلة

الكاردينال كريستوف شونبرن
الكاردينال كريستوف شونبرن
أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 12:29 م

دعا الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية الأحزاب السياسية في البلاد إلى التوقف عن التشويه المتبادل أو استخدام خطاب الكراهية خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في البلاد خلال شهر سبتمبر القادم.

وقال الكاردينال شونبرن - في كلمة اليوم الأحد – "إن النمسا مرت بالكثير من الظروف السياسية الصعبة في الأسابيع القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن الصعوبات الأكبر لازالت أمامنا خاصة اشتداد حدة الصراعات السياسية مع بدء الحملات الانتخابية للأحزاب".

كما شدد على ضرورة التمسك بفكرة التعايش والسلام واحترام الآخر والتركيز على بث خطاب الأمل ودعم القواسم المشتركة بين كل التيارات السياسية والطوائف الدينية في البلاد.


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