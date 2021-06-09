 الكويت والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:30 م

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، خلال لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، فقد تم عقد اللقاء في مقر وزارة الدفاع الكويتية واستعرض الجانبان سبل دعم و تعزيز علاقات التعاون والعمل الجماعي بين البلدين، وناقشا أهم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الدفاع الكويتي بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين.

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