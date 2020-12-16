الصحة العالمية تتعهد بمساعدة تونس في تقريب أجال الحصول على لقاحات كورونا

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، استعداد منظمة الصحة العالمية لزيادة كمية الجرعات المقررة لتونس من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقريب آجال الحصول عليها.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي - الذي يزور جنيف حاليا - رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.

وقال المشيشي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين للحصول على المزيد من الجرعات رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية، إلا أنها لم تعد تتحمل الضغط الكبير عليها، مضيفا أن الحل هو في زيادة أعداد الملقحين.

وأشار إلى أن رئيس المنظمة قدم له عرضا لإدراج تونس ضمن الدول ذات الأولوية لإمدادها بالمزيد من اللقاحات من أوروبا وغيرها وذلك بحصولها على جرعات من دول لديها فائض في اللقاحات، مؤكدا أنه سيسعى لحصول تونس على اللقاحات خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل كأقصى حد مع الحصول على بعض فوائض دول أخرى.