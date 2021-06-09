 8 من كل 10 بالغين في إنجلترا لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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8 من كل 10 بالغين في إنجلترا لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

الكورونا في بريطانيا
الكورونا في بريطانيا
لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 5:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 5:24 م
أشارت بيانات، نشرت اليوم الأربعاء أن ثمانية من كل عشرة بالغين في إنجلترا، لديهم الآن أجسام مضادة، تحميهم من فيروس كورونا، حيث تمضي الحكومة قدما في برنامجها للتطعيم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

تأتي التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، في وقت حرج، حيث من المقرر أن يعلن الوزراء يوم الإثنين المقبل عما إذا كانت المرحلة النهائية لإعادة فتح الاقتصاد ستكون في 21 يونيو، أم لا.

وتلك الخطة أصبحت محل شك، بسبب السلالة شديدة العدوى، التي تم اكتشافها في الهند، التي تنتشر بسريعة في المملكة المتحدة.

ويعني وجود الأجسام المضادة أن شخصا إما أنه أصيب في السابق أو تم تطعيمه.

وأكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة، تلقوا الآن جرعة ثانية من اللقاح، طبقا لبيانات حكومية، حيث أن الجرعات متاحة للأشخاص ممن تتراوح أعمارهم ما بين25 و29 عاما في إنجلترا اعتبارا من هذا الأسبوع.

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