 استخراج 4000 بطاقة رقم قومي للسيدات ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية - بوابة الشروق
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استخراج 4000 بطاقة رقم قومي للسيدات ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 6:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 6:35 م

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الأكثر احتياجاً بالمجان، مع إعفائهن من الغرامات، حيث جرى الانتهاء من استخراج ٤٠٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة.

وأشار رحمي إلى استقبال السيدات وتنظيمهن، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذا المشروع يهدف لمساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات، كما يهدف لتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

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