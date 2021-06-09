حازم إمام: التجديد لفرجاني لن يفسد أوضة اللبس بالزمالك

لا يتفق حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مع رؤية البعض بأن غرفة ملابس الفريق الأبيض ستتضرر حال نجحت اللجنة المؤقتة للنادي في تجديد تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي وفقًا لمطالب اللاعب المالية الكبيرة.

وقال إمام في تصريحات إذاعية من خلال برنامجه اليوم الأربعاء:" أنا ضد فكرة من يردد بأن التجديد لفرجاني ساسي سيفسد أوضة اللبس، وإلا لكان أفسدها من البداية، لقد انضم إلى الزمالك بمبلغ كبير جدا لا مثيل له في السوق المصري ومع ذلك لم تحدث مشكلة".

وأضاف:" لم نسمع من قبل أن الفريق تفكك أو لا يحبه أحد، أو افتعل ساسي مشكلة بل كل الناس تحبه".

وأكمل:" الجماهير تحب ساسي وأرى أن علاقته رائعة بنجوم الفريق مثل شيكابالا وطارق حامد وغيرهم".

وتابع:" إفساد غرفة الملابس عندما يكون هناك أزمة مالية وسقف معين للرواتب في النادي ثم تشتري الإدارة لاعبا بمبلغ كبير ٤ ملايين دولار مثلا".

وواصل:" لا نخترع العجلة، المسألة عرض وطلب .. قد يجد اللاعب مصلحته في مكان آخر، بينما يميل لاعب آخر للتنازل بسبب ما يجده من حب وتقدير وشعبية مع ناديه الحالي، وإذا رحل ساسي عن الزمالك أتمنى أن تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك باحترام

وأتم:" إذا رحل فرجاني سيكون ترك أثرا مثل ايمانويل امونيكي صحيح أنه لم يحقق بطولة الدوري ولكنه قدم أداء مميزا مع الفريق وساهم في بطولات أخرى مثل الكونفدرالية وكأس مصر وكأس السوبر الافريقي والمحلي".