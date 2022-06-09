الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسي على نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301

هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301، مؤكدا أن نجاح إطلاق القمر يعد إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الهيئة الوطنية للإعلام وشركة النايل سات، وأن ما تحقق أمس الأربعاء يأتي في إطار ما يشهده الوطن من تنمية حقيقة وثورة تكنولوجية وتحول رقمي في جميع المجالات في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ عقب حضوره فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات301، والتي تم نقلها على الهواء مباشرة.

وعبر زين عن سعادته للمشاركة في تلك اللحظات التاريخية التي يشهدها الإعلام الوطني المصري، والتي تؤكد قدرات وإمكانيات مصر في الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في هذا المجال الحيوي، موضحا أنه تم نقل عملية الإطلاق على الهواء مباشرة؛ ليشهد المصريون إنجازات دولتهم التي تسعى دائما لتحقيق أهداف التنمية وصناعة مستقبل أفضل لشعبها العظيم.

وأضاف زين، أن إطلاق القمر يعد مرحلة جديدة لفتح آفاق جديدة لا محدودة في استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجالات متعددة، ويواكب ما يشهده العالم من تطور هائل في ذلك المجال الحيوي، موضحا أن شركة النايل سات - التي تعد من أهم الشركات التي تساهم فيها الوطنية للإعلام - بذلت جهودا عظيمة واحترافية؛ لتحافظ على تلك المكانة في ظل تنافس محموم بمجال الأقمار الصناعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحاتها ، ونتاج تنسيق وتعاون متواصل بين الوطنية للإعلام والنايل سات.

وأشار إلى أن إطلاق نايل سات 301، يعد إضافة قوية لمنظومة الإعلام المصري ومزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، وخدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية محافظات مصر والمناطق النائية؛ ولتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة، فضلًا عن التوسع في نطاق التغطية؛ ليصل لدول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل؛ لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية؛ لمواكبة توجهات الدولة المصرية في تقوية أواصر العلاقات المصرية الإفريقية.

وتوجه زين بالتهنئة لجميع القائمين على العمل بشركة النايل سات بقيادة اللواء أحمد أنيس، وكل الذين شاركوا في نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد.