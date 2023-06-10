وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكدان عزمهما على مواصلة التعاون

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أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، عزمهما على مواصلة التعاون، وناقشا جدول الاتصالات الثنائية المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك": "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية للتعاون الروسي التركي، بما في ذلك أنشطة اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع التركيز على المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، وتمت مناقشة جدول الاتصالات الثنائية القادمة والقضايا الإقليمية".

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا الاستعداد لمواصلة التعاون البنّاء بينهما عبر وزارتي خارجية البلدين.

وشغل هاكان فيدان سابقا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية، وشارك بنشاط في المفاوضات حول تسوية العلاقات بين أنقرة ودمشق التي عقدت في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن لافروف هنأ فيدان بمناسبة تعيينه بالمنصب.