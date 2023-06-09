أثنى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على بيان مسئولي الحكومة، بشأن تجديد الثقة في شخصه كنقيب للمهندسين وشجب الأحداث الماضية، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظم داخل النقابة مساء الخميس، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس: «هو بيان ملطف وجيد ومشكور، لكن تظل اللجنة القضائية مطالبة بإصدار قرارها بشأن نتيجة اجتماع الجمعية العمومية، وهذا أمر لا نزال نطالب به بعد مطالبتي اللجنة القضائية المشرفة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية».

وكشف عن إعلان نتيجة محاضر النتائج النهائية للانتخابات في القريب العاجل، مضيفا: «زيارة الدكتور هاني سويلم والفريق كامل الوزير؛ زيارة طيبة وحققت نتائج جيدة، والنقابة تبدأ العمل وتشتغل وسوف تتقدم للأمام».

وبشأن سحب البلاغات المقدمة من جانبه ضد المسؤولين عن أحداث النقابة، وفقا لمبادرة الفريق كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي، علق: «كانت مبادرة طيبة من جانبه، لكن بالنسبة لي بلاغنا مستمر وقائم ضد من قام باقتحام الجمعية العمومية والبلطجة التي تمت التي أهانت المهندسين ومصر كلها بتعطيل العملية الانتخابية الشرعية».

وأكد من جانبه أن الرصد المبدئي لرفض قرار سحب الثقة وفقا لمندوبي اللجان؛ يشير إلى أن نتيجة التصويت حوالي 92 %، معقبا: «أنا النقيب الحالي، ومشاركة ممثلي الحكومة تأكيد على شرعيتي»، مشيرا إلى تسجيل الجمعية العمومية للانتخابات أكبر نسبة مشاركة على مدار تاريخها بحضور 25 ألف مهندس.