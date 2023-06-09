طائرات بريطانية وسويدية تعترض مقاتلتين روسيتين اقتربتا من مجال الناتو الجوي

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اعترضت طائرات حربية بريطانية وسويدية طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" والسويد مساء الخميس، وفقا للقوات الجوية الملكية البريطانية .

وقالت القوات الجوية البريطانية إن طائرات "جربين" تابعة للقوات الجوية السويدية وطائرات "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية سارعت لاعتراض طائرة مقاتلة من طراز سو-27 فلانكر وطائرة استطلاع من طراز إيل-20 تتبعان القوات الروسية.

وذكر حلف شمال الأطلسي أن طائرات المملكة المتحدة تنتشر كجزء من مهمة المراقبة الجوية للحلف فوق سماء دول البلطيق، والمعروفة باسم بعثة الشرطة الجوية للبلطيق.

وجاء في تغريدة لسلاح الجو الملكي البريطاني عبر تويتر أن الطائرتين الروسيتين لم تمتثلا للمعايير الدولية، وفشلتا في التواصل مع مناطق معلومات الطيران ذات الصلة ومع ذلك، بقيتا في المجال الجوي الدولي وحلقتا بطريقة احترافية.

وأضاف سلاح الجو الملكي البريطاني: "كان هذا اعتراضا روتينيا يشارك فيه طيارون وفنيون من السرب الأول لسلاح الجو الملكي"، لتأمين سماء البلطيق.

وتفتقر جمهوريات البلطيق إلى الدفاعات الجوية ولا تنشر قوات جوية، وتعتمد على أعضاء الناتو لتسيير دوريات في مجالها الجوي بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.