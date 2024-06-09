بايرن يتفق على ضم نجم فولهام

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد بات قريبا من حسم صفقة ضم البرتغالي جواو بالينها لاعب خط وسط فولهام الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، فإن فولهام قد طلب في وقت سابق الحصول على ما يقرب من 45 مليون يورو كمقابل للاستغناء عن اللاعب صاحب الـ28 عاما.

وأوضح فابريسيو رومانو الصحفي الشهير في "سكاي سبورتس" أن بايرن اتفق بالفعل مع اللاعب على بنود العقد والامتيازات التي يحصل عليها بالينها في انتظار حسم المفاوضات مع إدارة فولهام خلال الفترة المقبلة.

ولعب البرتغالي الدولي 39 مباراة الموسم الماضي بقميص فولهام سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيدا.