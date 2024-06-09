توقعت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن يعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مساء اليوم، استقالته من حكومة الحرب، خلال تصريح سيدلي به للإعلام.

وأعلن جانتس، الأحد، أنه سيدلي بتصريح للإعلام مساءً، وذلك بعدما أرجأ خطابًا له أمس السبت كان من المتوقع أن يعلن فيه انسحابه من الحكومة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، إنه بعد تأجيل تصريحه مساء السبت عقب عملية تحرير أربعة أسرى، أعلن رئيس معسكر الدولة بيني جانتس أنه سيصدر التصريح مساء اليوم الأحد.

وتوقعت الصحيفة أن يعلن جانتس وشريكه في الحزب غادي أيزنكوت، الانسحاب من حكومة الحرب بسبب عدم قدرتهما على التأثير في مجريات الأمور.

وفي وقت سابق من الأحد، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، جانتس إلى الاستقالة من الحكومة وعدم إضفاء الشرعية عليها. وقال لابيد في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقدا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة: «هم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسبا لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف».

وفي 18 مايو الماضي، أمهل جانتس نتنياهو حتى 8 يونيو الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.

وانضم جانتس وأيزنكوت إلى حكومة نتنياهو كعضوين في مجلس الحرب الذي تشكل عقب اندلاع الحرب.