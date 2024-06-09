محافظ الشرقية يفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لمركزي أبو حماد والزقازيق؛ لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الصحية والخدمية بهما والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بتل مفتاح التابعة لإدارة أبو حماد الصحية، حيث إطلع على سجل الحضور والانصراف والتقى بعدد من المرضى والمترددين على العيادة، واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا أن صحه المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

تفقد المحافظ الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وراجع تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مؤكدا على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطرق جيدة مع مراجعة تاريخ صلاحيتها أولا بأول.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد ثلاجة حفظ الطعوم بالوحدة للتأكد من حفظها في درجات التبريد المناسبة، مشددا على إستمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة حرصا على صحة وسلامة المترددين على الوحدة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية ببني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوقوف على الخطوات المتخذة لاستقبال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون.

اطمأن المحافظ من العاملين بالمركز التكنولوجي على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجها بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد مركز صحة الاسرة ببني عامر؛ للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على الوحدة، حيث تفقد عيادة الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بهما، مشددا على انتظام إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة للمترددين على المركز، وكذلك حسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.