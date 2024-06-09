استطلاع لآراء الناخبين: رئيس الوزراء البلغاري السابق بوريسوف يتجه للفوز في الانتخابات المبكرة

يتجه رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف للفوز في الانتخابات السادسة التي تشهدها البلاد خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات، لكنه لن يحقق الأغلبية اللازمة لإنهاء الجمود السياسي.

وحصل حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا "جيرب" المحافظ بزعامة بوريسوف على 2ر26% من الأصوات اليوم الأحد ، وفقا لاستطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته شركة "ألفا ريسيرتش" ونشرته قناة "بي إن تي".

وحصل منافسه الرئيسي، وهو كتلة من الأحزاب التي تقوم بحملة على أساس برنامج لمكافحة الفساد ويقودها رئيس وزراء سابق آخر، كيريل بيتكوف، على 7ر15%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وهناك 22 حزبا و 11 ائتلافا على بطاقة الاقتراع.

ويجري التصويت بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية.

وستحدد الانتخابات الجديدة ما إذا كانت ستستمر حكومة موالية للغرب في أفقر دول الاتحاد الأوروبي أم لا.