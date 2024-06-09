توقعات بفوز حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط بمعظم مقاعد البرلمان الأوروبي

من المتوقع أن يفوز حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط بمعظم مقاعد البرلمان الأوروبي بواقع 181 مقعدا، حسب أول توقعات رسمية على مستوى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد.

وتعزز هذه النتيجة، التي تستند إلى تقديرات وطنية من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، فرصة أورسولا فون دير لاين في الفوز بولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

ويصد الأداء القوي لحزب الشعب الأوروبي تحديا من المجموعات اليمينية المتطرفة في البرلمان التي حصلت على ما يقدر بـ 133 مقعدا، بزيادة قدرها حوالي 15 مقعدا مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2019.

ومن المتوقع أن يفوز حزب البديل من أجل ألمانيا بحوالي 16 مقعدا.

وتحتاج فون دير لاين إلى جمع دعم من نطاق واسع من المجموعات السياسية، بدءا من يسار الوسط إلى يمين الوسط، حتى يحظى تعيينها بدعم البرلمان الأوروبي.