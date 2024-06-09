الدفاع البريطانية تنفي ادعاءات الحوثي باستهداف مدمرة في البحر الأحمر

نفت وزارة الدفاع البريطانية، ادعاءات جماعة الحوثي اليمنية، باستهداف المدمرة البريطانية «دايموند» في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، واعتبرت ذلك ردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة.

ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن «ادعاءات الحوثيين باستهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر غير صحيحة».

وقالت الجماعة، في وقت سابق، إن الضربات أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما «نورديرني» و«تافيشي»، وأنها أدت إلى نشوب حريق في السفينة الأولى، مشيرة إلى أن هذه الضربات جاءت نتاج عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر.

وأوضحت أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ العمليتين بصواريخ بحرية وباليستية وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، ذكرت وكالتان بحريتان بريطانيتان أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيغوا وبربودا أصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تمت السيطرة عليه.

وفي سياق منفصل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة عن واقعة أخرى على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن.

ومنذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.