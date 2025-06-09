إيران تهدد برد واسع النطاق ضد إسرائيل حال استهداف منشآتها النووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدّدت إيران اليوم الاثنين، بالردّ بقوة حال شن إسرائيل هجومًا على منشآتها النووية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بثته الإذاعة الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرّية" في إسرائيل إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.

وأضاف البيان، أن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية.

وتتزايد الضغوط الدولية على طهران في ظل النزاع المستمر حول برنامجها النووي.

وتشكل السرية المحيطة بأنشطة إيران النووية السابقة محور النقاشات الجارية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى زيادة الضغط بشكل رسمي من خلال مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة.

وتخشى الحكومات الغربية من أن تسعى القيادة الإيرانية إلى تطوير أسلحة نووية، رغم نفي طهران المتكرر لذلك