محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة السائق الشهيد خالد شوقي

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واجب العزاء في وفاة البطل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية المصادرة بمركز بني عبيد، الذي استشهد أثناء محاولته إنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الأسبوع الماضي، حادثًا خطيرًا بعدما اشتعلت النيران فجأة داخل محطة وقود، نتيجة انفجار خزان سيارة بسبب ارتفاع درجة حرارتها، مما هدد بوقوع كارثة كبيرة، خاصة مع قرب المحطة من مناطق سكنية.

وفي خضم اللحظات العصيبة، أظهر السائق خالد تصرفًا بطوليًا، إذ قفز إلى مقعد القيادة رغم اشتعال السيارة، وقادها بسرعة مذهلة إلى خارج المحطة، محاولًا إبعادها عن خزانات الوقود والمواطنين، وهو ما حال دون تفاقم الحريق.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، حيث أعرب المحافظ عن حزنه العميق وخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكداً أن بطولته ستبقى خالدة.

كما وجّه بتوفير الدعم والرعاية لأسرته، والتقى بأفرادها، مشدداً على دراسة آليات لتكريم البطل تقديراً لتضحياته، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن خالد عبد العال قائد السيارة المحملة بالوقود توفي متأثرًا بحروقه أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات في العاشر من رمضان، تفاديًا لأي خسائر أو إصابات بشرية.

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الأسبوع الماضي، حادثًا خطيرًا بعدما اشتعلت النيران فجأة داخل محطة وقود، نتيجة انفجار خزان سيارة بسبب ارتفاع درجة حرارتها، مما هدد بوقوع كارثة كبيرة، خاصة مع قرب المحطة من مناطق سكنية.

وفي خضم اللحظات العصيبة، أظهر السائق خالد تصرفًا بطوليًا، إذ قفز إلى مقعد القيادة رغم اشتعال السيارة، وقادها بسرعة مذهلة إلى خارج المحطة، محاولًا إبعادها عن خزانات الوقود والمواطنين، وهو ما حال دون تفاقم الحريق.