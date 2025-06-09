 السفينة مادلين تصل ميناء أسدود الإسرائيلي بمرافقة سفن حربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفينة مادلين تصل ميناء أسدود الإسرائيلي بمرافقة سفن حربية

إسطنبول – الأناضول
نشر في: الإثنين 9 يونيو 2025 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يونيو 2025 - 10:06 م

وصلت السفينة "مادلين"، التي قرصنتها البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها التوجه إلى قطاع غزة، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مساء الاثنين، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.

وأوضح المراسل أن السفينة وصلت إلى الميناء برفقة سفن حربية إسرائيلية، بعد أن تم اعتراضها واحتجازها الليلة الماضية في المياه الإقليمية قبالة السواحل الإسرائيلية.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أعلنت في وقت سابق عن رصد السفينة "مادلين" قبالة السواحل الإسرائيلية في طريقها إلى ميناء أسدود، حيث تجري الآن عمليات استلام السفينة تحت حراسة أمنية مشددة.

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