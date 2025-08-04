المستشار حازم بدوي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات: لا تبخل على وطنك بصوتك

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه تابع سير العملية الانتخابية وفتح اللجان في مواعيدها، مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع اللجان.

وأضاف بدوي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أنّ انتخابات مجلس الشيوخ مهمة، موضحًا أن «التصويت حق كفله الدستور والقانون للمواطنين».

ووجه حديثه للمواطن المصري، قائلا: «لا تبخل على وطنك بصوتك، مصر تستحق، وأنت المسئول عن اختيارك لمن سيمثلك في مجلس الشيوخ، كل ورقة اقتراع سطر يكتب في كتاب المستقبل».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.