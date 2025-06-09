رئيس ريال مدريد: متحمسون لكأس العالم للأندية

استعاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ذكرى كارلو أنشيلوتي ولوكا مودريتش، خلال حفل تسليم الشارات لأقدم أعضاء النادي، حيث عبّر عن تفاؤله الكبير قبل انطلاق مونديال الأندية.

وقال بيريز في كلمته "منذ عام بالضبط، توج الريال بلقبه 15 في دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي. وفي هذا الموسم، أضاف فريقنا لقبين جديدين إلى سجل بطولاته الاستثنائي السوبر الأوروبي السادس وكأس الإنتر كونتيننتال".

وأضاف "في هذا النادي، نطمح دائما للمزيد. والآن نحن متحمسون لخوض كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار بيريز إلى رحيل أنشيلوتي، أكثر المدربين تتويجا في تاريخ النادي، الذي أنهى مرحلته الثانية مع الفريق ليقود منتخب البرازيل، وكذلك إلى مودريتش، الذي يخوض آخر مبارياته بقميص ريال مدريد خلال البطولة المقبلة.

وقال "اسمحوا لي أن أوجه كلمات محبة لأسطورتين نالا تكريما مستحقا ومؤثرا من جماهير ريال مدريد، فكل التقدير والاحترام لأنشيلوتي ومودريتش. شكرا على كل ما قدمه الثنائي من إنجازات".

كما خص فلورينتينو بيريز، فريق كرة السلة، بكلمة، مشددا على هدف التتويج بلقب الدوري المحلي.

وأوضح "نخوض الآن المرحلة الأخيرة من الموسم لمحاولة الفوز باللقب رقم 38، كما أنه من المهم أن نقيم ما أنجزناه معا في آخر 15 موسما، فقد أحرزنا خلالها 30 لقبا في كرة القدم، و27 لقبا في السلة (57 لقبا في المجموع) من بينها 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في القدم، و3 في كرة السلة".

وترأس بيريز، حفل تسليم الشارات في صالة كرة السلة بمدينة فالديبيباس الرياضية، حيث تم منح شارة الذهب والماس إلى 183 عضوًا أتموا 60 عاما من الانتماء للنادي، وشارة الذهب إلى 854 عضوًا أكملوا 50 عاما متواصلة كأعضاء.

وقال بيريز "ريال مدريد لم يكن ليكون كما هو اليوم، لولا جهودكم وتضحياتكم وعملكم. أنتم ريال مدريد".