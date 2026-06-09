ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3666 شهيدا و11 ألفا و321 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء إلى 3666 شهيدا و11 ألفا و321 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 9 يونيو باتت كالتالي: 3666 شهيدا و11321 جريحا"، بينهم "131 شهيدا و392 جريحا من العاملين في الرعاية الصحية".

يذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي عقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".