مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة عقار بمنطقة باكوس في الإسكندرية

لقيت فتاة، تبلغ من العمر 21 عامًا، مصرعها، إثر سقوطها من شرفة العقار محل إقامتها مع أسرتها، في منطقة باكوس، شرق محافظة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من مسكنها.

وبانتقال الشرطة برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثة لفتاة مسجاه على الأرض، ترتدي كامل ملابسها، وفارقت الحياة، متأثرة بإصابتها البالغة.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة وجار التحري عن ملابسات الحادث، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.