زيارة رئيس مدغشقر للمتحف المصري بالتحرير

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زار، مساء اليوم، رئيس دولة مدغشقر أندري راجولينا، المتحف المصرى بالتحرير، حيث كانت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف في استقباله.

بدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة الحديثة وآثار الملكة حتشبسوت وتماثيل الملك تحتمس الثالث وآثار الملك رمسيس الثانى.

ورافقته خلال الجولة ناجية فانوس كبير المفتشين في المتحف وقدمت له شرحا وافيا عن المتحف وما يضمه من كنوز.

وقالت ناجية فانوس إن رئيس مدغشقر أعرب عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون و براعة صنعها وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية.