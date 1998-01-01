طاهر يكشف نصيحة عماد النحاس قبل الانتقال للأهلي

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، نصيحة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، قبل اعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس لمدة 5 سنوات.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات للموقع الرسمي: "ارتبطت بعلاقة قوية للغاية مع عماد النحاس فهو من أكثر الشخصيات التي حرصت على التواصل معها خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "عندما تولى عماد النحاس قيادة المقاولون تحدث معي كثيرا عن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي، ونقل لي الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعد ما علم برغبتي الشديدة في اللعب لصفوف الأهلي".

وأكمل: "النحاس شرح لي العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل الأهلي، وقدم لي روشتة النجاح وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلي ،الذي حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات".

وتابع: "كنت أتمنى التواجد في وقت سابق بقميص الأهلي حتي العب بجوار محمد أبوتريكة وحسام غالي وعماد متعب، وسأحتاج إلى وقت طويل للحديث عن قائمة طويلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص النادي الأهلي وكنت اتمني اللعب الي جوارها".

وأشار إلى أنه لا يفكر في الاحتراف في الوقت الحالي بعد الانتقال للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الاحتراف هو حلم كل لاعبي كرة القدم ، ولكن في الوقت الحالي تركيزه بالكامل مع النادي الأهلي من أجل تسطير تاريخ كبير معه وإسعاد جماهيره.

وأختتم طاهر: «انتقلت لواحد من أكبر أندية العالم وطموحاتي معه، بلا حدود، ومن ثم سيكون تركيزي كاملا في كيفية تحقيق إضافة فنية قوية للأهلي وجماهيره والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات».