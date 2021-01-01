إثيوبيا تستدعي 18 من دبلوماسيها من الخارج وتغلق عددا من قنصلياتها

كشفت صحيفة (أديس ستاندرد) الإثيوبية أن إثيوبيا أغلقت عددًا من قنصلياتها واستدعت دبلوماسييها من عدة بعثات دبلوماسية حول العالم.

ونقلت الصحيفة الإثيوبية عن مصادر مطلعة قولها إن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاثة أيام من تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد - يوم الاثنين الماضي، بأن إثيوبيا ستخفض عدد بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

ونشرت الصحيفة الإثيوبية وثيقة دبلوماسية تفيد بأن آديس أبابا استدعت 18 من دبلوماسيها العاملين في سفارتها لدى الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة، استدعت إثيوبيا خمسة موظفين آخرين من بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ مما أدى إلى خفض مجموع الموظفين في البعثة الأممية إلى ثلاثة.

وأفادت الصحيفة الإثيوبية بأنه سيتم إغلاق القنصليات الإثيوبية في لوس أنجلوس وفرانكفورت ومينيسوتا وسيتم استدعاء الموظفين إلى بلادهم مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.