وزيرة الخزانة الأمريكية تلغي زيارة إلى ميناء يوكوهاما الياباني عقب اغتيال آبي

ألغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة إلى ميناء يوكوهاما احتراما لحداد اليابان في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



ويشمل ذلك خطابا مزمعا في الميناء من قبل يلين، التي تبدأ رحلة آسيوية في اليابان غدا، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخزانة إليزابيث بورجوا. ولا يزال الاجتماع مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي على جدول الأعمال ليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وتشمل أول رحلة تقوم بها يلين إلى آسيا منذ توليها منصبها زيارة طوكيو وسول. وبين ذلك، ستحضر اجتماعا لمجموعة من 20 وزيرا للمالية في بالي بإندونيسيا، يومي 15 و16 يوليو. ويتمثل أحد الموضوعات الرئيسية لمحادثاتها، في المساعدة في بناء زخم لجهد معقد لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.



وتدور المناقشات، التي أيدها قادة مجموعة الدول السبع الأصغر حجما في الاقتصادات المتقدمة في يونيو، حول الحد من الإيرادات التي تجنيها روسيا من صادرات النفط دون دفع نفطها خارج السوق العالمية ورفع الأسعار مرة أخرى. ووصف منتقدون الأمر بأنه معقد للغاية.



وتوفي آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق والأطول خدمة فى المنصب فضلا عن كونه شخصية ذات نفوذ دائم ومرساة للعلاقات الأمريكية اليابانية، بعد إطلاق النار عليه في حدث انتخابي أمس الجمعة.