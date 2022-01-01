إقبال على الشواطئ وقلعة قايتباي بالإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ شهدت إقبالا كبيرا من روادها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم السبت، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في مختلف الإدارات بأحياء المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

و أضاف رشاد، أنه وجه بتنظيم حملات مرور يومية على المحال والكافيتريات لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المنشآت السياحية خلال أيام العيد لضمان الالتزام بالأسعار والتفتيش على المحال العامة من حيث إقامة الحفلات بها من عدمه بخلاف التأكد من حصول المنشآت على التصاريح اللازمة.

ولفت إلى التنبيه على أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الإعلان عن قوائم الأسعار المعتمدة للجمهور، بالإضافة إلى التأكد من وجود الرخص العمومية والبطاقات الضريبية والسجلات التجارية لهذه المنشآت.

وأكد تثبيت أسعار دخول جميع الشواطئ والبالغ عددها 44 شاطئا دون أية زيادة بواقع 5 جنيهات للشواطئ العامة و10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها و15 جنيها للشواطئ المميزة و25 جنيه للشواطئ السياحية.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر شاملة سعر الشمسية و الكرسي والترابيزة وجميع الخدمات، منوها بوضع قائمة بأسعار دخول الشواطئ والخدمات المقدمة على بوابة كل شاطئ، واستعرض خطوات الحجز الإلكتروني، مؤكدا حق الحاجزين في الجلوس في الصفوف الأمامية على الشواطئ تشجيعا لهم.

فيما أقامت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة للمتابعة خلال أيام عيد الأضحى على مدار الساعة، لرصد أية مخالفات والتصدي لها.

وشن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة صباحية لمتابعة الأنشطة التموينية وضمان عمل المخابز البلدية في مواعيدها الطبيعية وإنتاج الخبز البلدي المدعم بالوزن والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة وكذلك حصول المواطنين على الخبز بكل سهولة دون تكدس أو ازدحام.

كذلك تم المرور على مستودعات البوتاجاز و محطات تموين السيارات للتأكد من توافر السلع البترولية.

وفتحت حديقة الحيوان بالإسكندرية أبوابها منذ الصباح الباكر، وقالت الدكتورة نبيلة عازر، مديرة الحديقة، أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الجمهور والزوار خلال أيام العيد.

وأشارت عازر، في تصريحات صحفية لـ "الشروق"، أن هناك عروضا مفتوحة للسباع وعروض لولادات جديدة لعدد من الحيوانات، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الرواد.

كما استقبلت قلعة قايتباي الأثرية، منذ الصباح الباكر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الزائرين من المصريين والأجانب وهي في أبهي صورها.

وقال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، إنه استعداد للعيد، تم الانتهاء من رفع كفاءة القلعة وتقليم أشجار النخيل، وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة اللمبات الليد وتركيب نحو 220 كشاف ليد موفر للطاقة في الممرات وصحن القلعة والمداخل الرئيسة والفرعية، وتم الانتهاء أيضا من أعمال ترميم للحواصل الأثرية و المدافع ورفع كفاءة الأحجار.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات التابعة للمديرية، وزيادة أعداد الأطقم في أقسم الطوارئ مع التنسيق مع مرفق الإسعاف والتمركز في أماكن التجمعات و ساحات الصلاة والمنتزهات، حيث يكون في كل عربة إسعاف طبيب طوارئ.

وأضافت المديرية في بيان، اليوم السبت، أنه هناك غرفة للطوارئ تضم وكلاء المديرية للشؤن العلاجية والوقائية و للتأكيد من تقديم مستوي الخدمة ومتابعة أي مشكلة و حلها بشكل عاجل، مع استمرار عمل إدارة مراقبة الأغذية في شن حملات مراقبة صلاحية المنتجات و مدي صلاحيتها للاستهلاك وحملات أخري من خلال إدارة صحة البيئة وسحب عينات من محطات المياه للتأكيد من صلاحيتها.

في السياق ذاته، أشار علي المانسترلي، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، إلى نسبة الإشغالات بالفنادق ستصل إلى أعلي معدل وقد تصل إلى 95%، حيث تلقت غالبية الفنادق حجوزات عالية من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد في الإسكندرية، مؤكدا أهمية الدفع بتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري والعمل على استضافة أكبر عدد من الرحلات الداخلية.

وأشار المانسترلي، إلى أن الإسكندرية بها نحو 5800 غرفة فندقية بداية من 5 نجوم حتى 3 نجوم، لافتا إلى أن رفع مستوى الخدمة في الشواطئ وثبات أسعار الدخول سيساعد في استقبال أعداد كبيرة من المصطافين هذا العام.