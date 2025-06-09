حركة إسرائيلية تنتقد امتناع نتنياهو عن نشر تقارير حالته الصحية

ـ "حركة حرية المعلومات" تحدثت عن "غموض بشأن حالة نتنياهو الجسدية والمعرفية"

ـ البروفيسور يهودا أدلر: نتنياهو "مريض قلب" وليس عبثًا أن زُرع له جهاز تنظيم نبض القلب المنقذ للحياة

انتقدت "حركة حرية المعلومات الإسرائيلية" (غير حكومية) الأحد، امتناع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشر تقارير مفصلة عن حالته الصحية.



وأفادت قناة "12" العبرية الخاصة، بأن المحامي هيدي نيغف، المدير التنفيذي للحركة، انتقد بشدة امتناع مكتب رئيس الوزراء عن نشر تقارير مفصلة عن حالته الصحية، قائلا: "نتنياهو، تجاوز سن الـ75، وهناك غموض بشأن حالته الجسدية والمعرفية".



وتابع نيغف: "كان من المفترض إصدار تقرير طبي مستقل، ومفصّل وعلني، خاصةً في ظل عدم وجود نائب رسمي له".



وأشارت القناة إلى أن آخر تقرير طبي صدر بشأن صحة نتنياهو، كان في فبراير 2025، حينما زعم أنه لا يعتمد بشكل كامل على جهاز تنظيم القلب الذي زرع له في يوليو 2023، وأنه لا توجد مؤشرات على خلل في عمل القلب.



ووفق القناة "12"، كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "حركة حرية المعلومات"، أن فريقا طبيا يرافق نتنياهو في كافة رحلاته الخارجية منذ 2023، وخاصة إلى الولايات المتحدة.



وعلى الصعيد ذاته، نقلت القناة ذاتها عن اختصاصي أمراض القلب، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لأمراض عضلة وغشاء القلب البروفيسور يهودا أدلر، قوله إن "نتنياهو مريض قلب، وليس عبثًا أن زُرع له جهاز تنظيم نبض القلب؛ إنه جهاز منقذ للحياة".



وأضاف أدلر: "في حال حدوث عطل أو خلل في الجهاز، وهو في النهاية جهاز إلكتروني، وجود طبيب بجانبه مسألة قد تكون فارقة بين الحياة والموت".



ونتنياهو، مطلوب للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتهمه المعارضة الإسرائيلية بمواصلة الحرب على غزة استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.



وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​