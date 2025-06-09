باتشوكا ينهي الشوط الأول متقدما على الأهلي في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية

أنهى فريق باتشوكا المكسيكي الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين صباح اليوم، ضمن استعداداتهما النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل جون كينيدي هدف التقدم لصالح الفريق المكسيكي في الدقيقة 11، بعد تمريرة بينية متقنة اخترقت دفاع الأهلي، انفرد على إثرها بالحارس محمد الشناوي، وسدد الكرة في الشباك ببراعة.

وكاد باتشوكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد خطأ في التمرير من كريم الدبيس، استغله مهاجم باتشوكا الذي انفرد بالمرمى، إلا أن محمد الشناوي تألق وأنقذ مرماه بتصدٍ مزدوج لفرصتين متتاليتين.

في المقابل، حاول الأهلي إدراك التعادل من خلال السيطرة على الكرة وفرض نسق هجومي متدرج، وكان قريبًا من التسجيل عبر تسديدة قوية من التونسي محمد علي بن رمضان علت العارضة، وتسديدة أخرى من كريم الدبيس مرت بجوار القائم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باتشوكا بهدف نظيف، في مباراة تأتي كاختبار أخير للمارد الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الفريق في أولى مبارياته الرسمية مع إنتر ميامي الأميركي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية.