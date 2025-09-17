شنت إسرائيل يوم الثلاثاء غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية، في الوقت الذي فعّلت فيه جماعة الحوثي دفاعاتها الجوية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم استهداف "البنية التحتية العسكرية" التي يستخدمها الحوثيون في ميناء الحديدة.

وجاء في البيان: "يُستخدم ميناء الحديدة من قبل الحوثي لنقل الأسلحة التي يزودهم بها النظام الإيراني، بهدف تنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وحلفائها".

من جهته، نشر المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على منصة "إكس" أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".

وأضاف سريع في بيان أن دفاعات الحوثي الجوية "أحدثت ارتباكا كبيرا" للطائرات الإسرائيلية وأجبرت بعض تشكيلات القتال على مغادرة المجال الجوي اليمني قبل تنفيذ الغارات، مما حال دون التوغل الإسرائيلي عميقا داخل اليمن.