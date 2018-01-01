بلينكن ينتقد الدعم الصيني لروسيا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين لدعمها روسيا بعد الانتهاء من محادثات استمرت خمس ساعات مع نظيره الصيني وانج يي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، قال بلينكن اليوم السبت، لوانج إن الصين ليست حيادية بشأن الحرب في أوكرانيا لأنه لا يوجد حيادية عندما يكون هناك معتد واضح.

واستشهد بمكالمة الرئيس الصيني شي جين بينج التي أجراها مؤخرا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدليل على الدعم الجاري من بكين لموسكو.

وأضاف بلينكن أن دول مجموعة العشرين حثت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي انضم للاجتماع، على رفع الحصار المفروض على الحبوب من أوكرانيا لتخفيف نقص الغذاء حول العالم.