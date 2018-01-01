 بلينكن ينتقد الدعم الصيني لروسيا - بوابة الشروق
السبت 9 يوليه 2022 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بلينكن ينتقد الدعم الصيني لروسيا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 11:59 ص

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين لدعمها روسيا بعد الانتهاء من محادثات استمرت خمس ساعات مع نظيره الصيني وانج يي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، قال بلينكن اليوم السبت، لوانج إن الصين ليست حيادية بشأن الحرب في أوكرانيا لأنه لا يوجد حيادية عندما يكون هناك معتد واضح.

واستشهد بمكالمة الرئيس الصيني شي جين بينج التي أجراها مؤخرا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدليل على الدعم الجاري من بكين لموسكو.

وأضاف بلينكن أن دول مجموعة العشرين حثت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي انضم للاجتماع، على رفع الحصار المفروض على الحبوب من أوكرانيا لتخفيف نقص الغذاء حول العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك