فجر الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية بشأن إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي، واقترابه من الانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وموقف بيراميدز والزمالك من الصفقة.

قال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" النادي الأهلي أكثر جدية واهتمام بضم إمام عاشور، الساعات الأخيرة فيها مفاوضات متقدمة مع نادي ميتيلاند الدنماركي لضم اللاعب".

أضاف:" إمام عاشور رغبته الأصيلة والواضحة اللعب للنادي الأهلي".

تابع شوبير:" بيراميدز من خلال مصدر مسؤول أكد على عدم الدخول في مزايدة على إمام عاشور على الإطلاق، ولن يدفع الـ 3 مليون دولار، هذا هو الحد الأدني لشراء اللاعب، أولوية بيراميدز شراء مهاجم أجنبي عن أي مركز ثاني".

واصل شوبير:" بيراميدز لدينه في خط الوسط مكان إمام عاشور أكثر من لاعب متميز مثل الكرتي، محمود صابر، عبد الله السعيد وبلاتي توريه".

أكد شوبير:" الزمالك شايل ايده.. الموضوع المادي في الزمالك فيه مشكلة كبيرة جدًا".

أتم شوبير:" إمام عاشور الآن.. أكثر من أي وقت مضى قريب من النادي الأهلي".