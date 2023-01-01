مانشستر سيتي يتحرك لخطف نجم دفاع لايبزيج

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يواصل مانشستر سيتي سعيه لتدعيم مركز قلب الدفاع، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف مانشستر سيتي، إعادة المحاولات للظفر بخدمات المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب لايبزيج الألماني.

وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه الشخصي على "تويتر"، فإن مانشستر سيتي سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل، حيث يريد مسؤولو السيتي اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الصفقة.

وكان لايبزيج قد رفض العرض الأول المقدم من مانشستر سيتي، والذي كانت قيمته 75 مليون يورو بجانب المتغيرات الإضافية.

ولا يريد لايبزيج التفريط في مدافعه المميز بأقل من 100 مليون يورو.

وانضم جفارديول إلى لايبزيج في صيف 2022، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، مقابل 18 مليون يورو.

وتعاقد مانشستر سيتي مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، هذا الصيف، قادما من تشيلسي، وفي حالة ضم جفارديول، سيكون ثاني كرواتي في الفريق.