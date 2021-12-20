وزير إسرائيلي: لن نوافق على أية تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن «بلاده لن توافق على أي تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية»، وذلك بحسب ما نشره موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية، فإن سموتريتش، قال بشأن ما يدور عن تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية: «لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال، ولن تكون هناك تسهيلات مالية».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، مقترحات سيقدمها وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، لمنح وصفتها «تسهيلات» للسلطة الفلسطينية.

ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن جالانت سيقدم في جلسة (كابينت) اليوم وبدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقترحات لمنح ما وصفته تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها إقامة منطقة صناعية جديدة، وخصومات ضريبية.

ومن بين المقترحات، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، وتمديد ساعات العمل في معبر «اللنبي»، بالإضافة إلى خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية، وفق زعم الصحيفة.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال إنه سيعارض بشدة في اجتماع (كابينت) اليوم القرار الذي وصفه بـ«المخزي» بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية، التي تشجع الإرهاب، وفق زعمه.

وتابع: «أنا واثق من أن بقية أعضاء (كابينت)، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي».

وكان رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، تساحي هنغبي، صرح: «لا نريد أن نرى السلطة الفلسطينية تنهار، لأن لها دور مهم في السياق الأمني»، وفق ادعائه.