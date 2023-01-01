ماندو العدل يبدأ تصوير فيلم «حدوتة الأيام الباقية»

أعلن المخرج ماندو العدل، بدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم مؤقت "حدوتة الأيام الباقية"، من بطولة أحمد حاتم، وكارمن بصيبص، وينتمي لفئة الأعمال الرومانسية.

وكتب ماندو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. فيلم حدوتة الايام الباقية (اسم مؤقت)، فيلم رومانسي مختلف عن أية حاجة اتعملت.. أتمنى يعجبكم".

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" من بطولة أحمد حاتم، وكارمن بصيبص، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وحنان سليمان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل.

وينتظر المخرج ماندو العدل، عرض فيلم «ع الزيرو» والذي ينافس في الموسم السينمائي الصيفي، وهو من بطولة محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل.