إطلاق سراح 26 معتقلا أفغانيا من سجون باكستانية

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، التابعة لطالبان في أفغانستان أنه تم إطلاق سراح 26 معتقلا أفغانيا، من السجون في كويتا وإعادتهم إلى البلاد أمس الأول الجمعة، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة، أنه تم اعتقال هؤلاء المواطنين الأفغان، بسبب عدم تقديم تصاريح إقامة قانونية وتم إعادتهم إلى البلاد، من خلال معبر "سبين بولداك"، بعد إطلاق سراحهم.

وكان قد تم ترحيل 556 لاجئا أفغانيا على الأقل إلى أفغانستان، عبر معبر "سبين بولداك" الحدودي من الرابع حتى السادس من يوليو الجاري، طبقا لإحصائيات صادرة عن الوزارة.

وطبقا لقيادة أمن حدود طالبان في منطقة "سبين بولداك" في ولاية "قندهار" جنوب البلاد، عادت 83 أسرة إلى البلاد من باكستان.

وقالت الوزارة إنه بعد التسجيل، تم إحالة العائدين إلى المنظمة الدولية للهجرة للحصول على المساعدات اللازمة.