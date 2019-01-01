انطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مسار حملته الانتخابية لسباق عام 2024، فيما يعطي الناخبين عرضا مسبقا لما قد تبدو عليه رئاسة ثانية له حال انتخابه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه قطع عدة وعود انتخابية – كثير منها في الغالب ما يكون غامضا ويفتقر إلى التفاصيل – بما في ذلك إنهاء الحرب في أوكرانيا، والحكم بالإعدام على تجار المخدرات.

وقال ترامب بمقطع فيديو للحملة الانتخابية في يناير: "تشن عصابات المخدرات حربا على أمريكا – وحان الوقت الآن لأمريكا لشن حرب على هذه العصابات".

وإذا انتُخب، قال ترامب في إعلان حملته الانتخابية في نوفمبر 2022 أنه سيطلب من الكونجرس التأكد من أنه يمكن لمهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر تلقي عقوبة الإعدام على "أعمالهم الشائنة".

وأضاف بايدن في مقطع فيديو خاص بالحملة في يناير، تحدث فيه عن التعليم: "عندما أصبح رئيسا، سنعيد الآباء لتولي المسؤولية ونمنحهم القول الفصل".

وقال الرئيس السابق إنه سيعطي تفضيلات تمويلية و"معاملة خاصة" للمدارس التي تتيح للآباء انتخاب المديرين، واستخدام أجر الجدارة لتحفيز جودة التدريس، وتقليل عدد مديري المدارس، مثل أولئك الذين يشرفون على التنوع، ومبادرات الإدماج.

وأشار بايدن أيضًا في فيديو الحملة إلى أنه سيقطع التمويل عن المدارس التي تدرس النظريات العرقية الحساسة والأيديولوجيات الجنسانية.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في مارس عام 2023: "سألغي كل سياسة للرئيس جو بايدن تروج للإخصاء الكيميائي وتشويه الأعضاء التناسلية لشبابنا، وسأطلب من الكونجرس أن يرسلوا لي مشروع قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال في جميع الـ50 ولاية".

وأضاف ترامب في مقطع خاصة بالحملة الانتخابية أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية بإلغاء البرامج التي تروج للتحول الجنسي، بالإضافة إلى الطلب من الكونجرس وقت استخدام الدولارات الفيدرالية التي تدعم وتدفع تكاليف جراحات إعادة تعيين الجنس.

وفيما يتعلق بالجريمة، قال ترامب في مقاطع فيديو للحملة الانتخابية في فبراير إنه إذا رفض المدعون العامون "الماركسيون" توجيه اتهامات في الجرائم وسلموا "مدننا إلى المجرمين العنيفين"، فإنه "لن يتردد في إرسال سلطات إنفاذ القانون لاستعادة السلم والسلامة العامة".

وأضاف ترامب أنه سيوجه وزارة العدل بفتح تحقيقات حقوقية مدنية بشأن مكاتب المدعين "اليسارية الراديكالية" التي تشارك في التطبيق العنصري للقانون، وسيشجع الكونجرس على استخدام سلطتهم القانونية في العاصمة واشنطن لاستعادة "القانون والنظام".

وحول السياسة الخارجية، قال ترامب خلال إحدى فاعليات حملته الانتخابية في نيوهامشير: "بعد فترة قصيرة من فوزي بالرئاسة، سأنهي الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا في خطاب آخر أن الأمر لن يتطلب منه "أكثر من يوم واحد" لإنهاء الحرب إذا تم انتخابه. ولم يقدم ترامب تفاصيلا بشأن كيفية إنهاءه للحرب في أوكرانيا.

كما قال ترامب في عدة مقاطع فيديو إنه سيقود محاولة لبناء "مدن الحرية" من أجل "إعادة فتح الحدود، وإعطاء مئات الآلاف من الشباب وغيرهم من الأشخاص، وجميع العائلات المجتهدة، فرصة جديدة لملكية المنزل وفي الواقع، الحلم الأمريكي".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال ترامب في إعلان حملته الانتخابية في نوفمبر: "بالنصر، سنبني مجددا أكبر اقتصاد على الإطلاق. سيحدث ذلك بسرعة"، بالرغم من أنه لم يقدر مقترحات محددة للسياسة أو يوضح كيف سيعمل على تحسين الاقتصاد.

وبشأن الإصلاح الحكومي، وعد ترامب "بإقالة البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل التي استخدمت نظام العدالة الخاص بنا كسلاح كما لم يحدث من قبل قط".

وأضاف ترامب في مقطع فيديو أنه سيعيد أمراً تنفيذياً من عام 2020 للتخلص من البيروقراطيين "المارقين" واقتراح تعديل دستوري لتقييد فترة الولاية لأعضاء الكونجرس.