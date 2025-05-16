رئيس وزراء فلسطين: لا قرار إسرائيلي حتى الآن بالدخول في عملية جدية لوقف حرب غزة

قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، إن الأولوية القصوى للقادة العرب خلال القمة العربية «وقف الحرب في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي»؛ من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، في ظل «ما نراه ونسمعه كل يوم عن مئات من أبناء شعبنا يموتون من الجوع وقلة المساعدات».

وأعرب في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، على هامش التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها السبت، عن أمله في وقف الحرب للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى توافق العرب على اعتماد خطة الإعمار العربية خلال القمة العربية الماضية في القاهرة.

وأضاف أن القاهرة ستستضيف مؤتمرا لحشد الدعم والموارد اللازمة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، متابعا: «من الواضح حتى الآن لا يوجد قرار من الجانب الإسرائيلي بالدخول في عملية جدية لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة».

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية؛ تناول التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والتحضير لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير لدى القيادة المصرية.

كما لفت إلى التشاور حول أهمية الإسراع في التحضيرات لتكون كافة الترتيبات جاهزة على الفور في حال وقف إطلاق النار، متابعا: «توافقنا على أنه إذا توقفت الحرب خلال أسبوع، تجتمع الفرق فورًا من أجل الترتيب لمؤتمر إعادة الإعمار، وحتى الآن تم إعداد البرامج التفصيلية للخطة ومشروعات محددة لتنفيذها وتمويلها، فور انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار وتوقف الحرب».