16 مصابا فى حريق هائل بسوق آمون بمصيف جمصة بالدقهلية

استقبل مستشفى جمصة المركزي 16 مصابًا بحروق واختناقات، وذلك إثر حريق هائل شب داخل معرض لبيع المنتجات داخل سوق منطقة آمون، وامتدت النيران لعدد من المحلات وعقار، وتواصل قولت الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده وسط حالة من الفزع بين المصطافين.

واستقبل المستشفى كلًا من: حسام طلعة بدوي، من أفراد الحماية المدنية،٢٣ عامًا، ومصاب وطه السيد مختار -٤٤ عامًا، مصاب باختناق، وعمر مجدى الكنانى،٢٠ عامًا، مصاب باختناق، وسام احمد عبدالله، ٢٨ عامًا مصاب باختناق، وعبير زكريا حسن، ٤٨ عامًا، محمد سعد عبد اللطيف، ٣٦ عامًا، وصلاح فتحي نسيم،٤٢ عامًا، ومحمد عبد العزيز أحمد، ٤٥ عامًا، وعبد الحي منصور عبد الحي، 55 عامًا، ومحمد أحمد محمد، ٢٥ عامًا، وخيري صابر محمود،٣٢ عامًا، و السيد شاكر محمد، وجميعهم مصابين باختناق.

كما جرى استقبال كل من: علي السيد أحمد من قوة إدارة الحماية المدنية،٤٤ عامًا ومصاب جرح قطعي بالقدم اليسرى، على السيد مصطفى، ٢٣ عامًا، مصاب بجرح باليد اليمنى، والسيد عبد الحميد محمود،٤٣ عامًا، مصاب يجرح قطعي بالقدم اليسرى، ومحمد حمدان عبد الحميد،٣٢ سنة، مصاب باختناق وحروق متفرقة بالذراعين والقدمين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية "المعرض العصري" في شارع أمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق، وبالفحص تبين اشتعال النيران بمحتويات المعرض، وامتدت النيران لعقار يعلو المعرض، فضلًا عن امتدادها لبعض المحلات المجاورة، وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق، وجرى قطع الكهرباء عن المنطقة بأكملها حتى تم السيطرة على الحريق.

وأكد أحد شهود العيان، أن سبب اندلاع النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية الممتدة داخل المعرض مما تسبب في تساقط شرار على المعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لباقي المحلات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بانتداب قسم الآدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.