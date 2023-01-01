الولايات المتحدة تعلن قتل قيادي داعشي في غارة جوية شرقي سوريا

أعلنت الولايات المتحدة عن قتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية شرقي سوريا.

وقال بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن الغارة التي تم شنها يوم الجمعة الماضي أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر أحد قادة النظيم في سوريا.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله" "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا: "داعش لا يزال يشكل تهديدا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضا".

وبحسب البيان "لا توجد مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الضربة، ويقوم التحالف بتقييم التقارير عن إصابة مدنيين".

وذكر البيان "سيؤدي ذلك إلى تعطيل وتقويض قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن عمليات القيادة المركزية ضد داعش، إلى جانب القوات الشريكة في العراق وسوريا، ستستمر من أجل تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم".