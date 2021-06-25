مصرع شخص وطفل بحادثين متفرقين في سمالوط بالمنيا

استقبلت مستشفي سمالوط التخصصي، ، جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل، وأودع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع حسين طه، المقيم بمحافظة بني سويف، دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل عن طريق الخطأ أثناء عودتها للخلف بقرية دير جبل الطير التابعة لقروي بني خالد بمركز سمالوط شرق، وبإجراء التحريات الأولية، أثبتت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، وتم إبلاغ أهليته، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

في سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد بمصرع طفل يدعي" مختار حسن" بجرح قطعي بالبطن، ويقيم بقرية الشروبي "الجلاء"، نتيجة وقوع حادث سيارة عادت للخلف واصطدمت به عن طريق الخطأ، وجاري التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.