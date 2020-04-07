بولندا تحرك قواتها صوب الحدود الشرقية وسط مخاوف من فاجنر فى بيلاروسيا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، السبت، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاجنر في بيلاروسيا، إلى زيادة التوتر على حدودها.



وأضاف بلاشتشاك - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر، بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد، مشيرا إلى أن "هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا". وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذي يحاولون عبور حدودها مع بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة.

