الأزهر يدين استهداف مطار الخرطوم ويدعو السودانيين للحفاظ على وحدة بلادهم

أدان الأزهر الشريف العدوان الذي استهدف مطار الخرطوم بالعاصمة السودانية، وما ترتب عليه من انتهاكٍ صارخٍ لسيادة السودان، وترويعٍ للمدنيين والأبرياء، وتحويلِ السودان إلى ساحةٍ مستباحةٍ للحروب والصراعات والفوضى.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم - رفضه القاطع لأيِّ محاولةٍ من دول الجوار للمساس بسيادة السودان وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، داعيًا الشعب السوداني إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والتحلي بالحكمة والعقل والمنطق، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق حكماء السودان إلى العمل على لمِّ الشمل ووحدة الصف، حقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على مستقبل هذا البلد العربي الإسلامي الكبير.