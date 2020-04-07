باكستان تدعو الشركات السويسرية للاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات

دعا رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الشركات السويسرية للاستثمار في الطاقة المتجددة وقطاعات تكنولوجيا المعلومات في البلاد.



جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس وزراء باكستان للوفد السويسري، بقيادة وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، في إسلام آباد أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



واتفق الجانبان على استخدام قناتي "جي.2.جي" و"بي.2.بي" لبناء تعاون في السياحة وتطوير البنية التحتية ذات الصلة. كما تقرر عقد اجتماع قريبا، لمواصلة توضيح طرق التعاون في هذا الصدد.



كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات تغير المناخ والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والتعليم العالي والتدريب المهني بين باكستان وبرن.



وكان رئيس وزراء باكستان قد استقبل وزير الخارجية السويسري والوفد المرافق له في وقت سابق وأكد مجددا الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان لعلاقاتها مع سويسرا، التي تعتمد على إيمان مشترك بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون.