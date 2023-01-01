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إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية


نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:07 م

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

وقررت ادارة البورصة تعديل سعر الفتح لجلسة غدا الاثنين ليصبح 0.5 جنيه مصري للسهم.

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