وزير الخارجية الأردني: المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للوصول إلى أفق سياسي وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وقال الصفدي إن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن لجم إسرائيل ووقف ممارساتها العداوانية"، مؤكدًا أن "الأردن يقف بكل إمكاناته مع منظمة الأونروا التي لا يمكن استبدالها أو القيام بدورها من أي طرف آخر"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن "الأونروا لا تملك الموارد المالية الكافية للقيام بواجبها الإنساني بموجب التكليف الأممي للمنظمة الدولية"، مشددًا على ضرورة موقف دولي حاسم يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وتتراجع كذلك قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات"، مؤكدا قدرة الأونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة المحدودة جدا بسبب معوقات الجيش الإسرائيلي.